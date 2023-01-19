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Топовые медиа-команды СНГ сыграют на футбольном турнире в Астане

ставки Фото: 1xBet
Впервые в Казахстане с 21 по 12 февраля на Астана Арене пройдет турнир по футболу среди медийных личностей СНГ - 1XBET Media Football League.

1XBET Media Football League – масштабный футбольный турнир с участием топовых медийных команд СНГ, среди которых 4 команды из Казахстана: SD FAMILY, KONOHA,ONE GAME, SPARTA, клубы из России: 2DROTS, BROKE BOYS, FIGHT NIGHTS, и команда из Кыргызстана TOP TEAM KG.

В Медийной футбольной лиге выступают яркие клубы, которые привлекают зрителей красивой игрой, именитыми игроками в составе: видеоблогеры, артисты, футболисты-любители и профессиональные игроки. Среди известных участников лиги такие футболисты как: Айбол Абыкен, Дидар Садыкбек, Тохтар Жангылышбай, Роман Муртазаев, Улан Консыбаев, спортсмены Серик Сапиев, Адилбек Ниязымбетов, артисты и блогеры Алдияр Жапарханов, Артур Арчибальт, Есентай, Виктор Блатов, Терри Тима и это только малая часть медийных футболистов Казахстана.

Турнир пройдет в 2 этапа. 8 Команд разделены на две группы "А и Б" путем жеребьевки.

Группа А: TOP TEAM KG, KONOHA, 2DROTS, SD FAMILY.

Группа Б: FIGHT NIGHTS, SPARTA, BROKE BOYS, ONE GAME.

Команды в группе проведут матчи по принципу "каждый с каждым" в 1 круг. На первом этапе проводится 3 тура – по результатам 3 туров будет сформирована плей-офф сетка из 4-х команд, занявшее места с 1 по 2 в каждой группе. Продолжительность каждого матча составит, как в профессиональном футболе, 90 минут.

Генеральным партнером турнира выступил главный спонсор спортивных эмоций компания 1XBET.

"Признание медиафутбола растет, главная цель создания медийной футбольной лиги – популяризация любительского футбола в Казахстане" - прокомментировали представители 1XBET.

1XBET Media Football League пройдет на главной футбольной арене страны - "Астана Арена", с участием 11 игроков в каждой команде. Как и в профессиональном футболе, на матчах используют систему VAR, съемку проведут профессиональные операторы.

Уже в эти выходные пройдут матчи 1 тура лиги.

21 января 17:00 - SPARTA - BROKE BOYS

21 января 20:00 - TOP TEAM - KONOHA

22 января 20:00 - FIGHT NIGHTS - ONE GAME

Главным матчем 1 тура станет противостояние двух главных фаворитов медийного футбола России и Казахстана - 2DROTS - SD FAMILY, который пройдет 22 января в 17:00.

Вход на каждый матч, за исключением "Матчей тура" 1XBET MEDIA FOOTBALL LEAGUE будет свободным. Билеты доступны на сайте zakazbiletov.kz

Смотреть прямые трансляции матчей и пресс-конференции 1XBET Media Football League можно на официальном YouTube-канале лиги. А также, следить за главными новостями турнира можно на официальном Telegram-канале и в Instagram.

Партнерский материал.

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