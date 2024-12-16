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Все о теннисе

Топовые казахстанские теннисисты выступят на грандиозном турнире в Абу-Даби

Топовые казахстанские теннисисты Рыбакина и Шевченко выступят на грандиозном турнире в Абу-Даби , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 13:46 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря пройдет Мировая теннисная лига (World Tennis League). В выставочном турнире среди смешанных команд примут участие казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

Стало известно, что российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев, а также поляк Хуберт Хуркач, американец Тейлор Фриц, чешская спортсменка Барбора Крейчикова снялись с World Tennis League.

Их в командах заменят представитель Канады Денис Шаповалов (вместо Медведева), бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко (вместо Хуркача), австралиец Джордан Томпсон (вместо Фрица) и румынская теннисистка Симона Халеп (вместо Крейчиковой).

Вторая ракетка Казахстана среди мужчин Шевченко сыграет в команде "Иглз" (Орлы). Лидер женской сборной страны Рыбакина выступит за квартет "Фэлконс" (Соколы).

"Иглз": Ига Швёнтек (Польша), Александр Шевченко (Казахстан), Паула Бадоса (Испания), Стефанос Циципас (Греция)

"Хоукс": Джордан Томпсон (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия).

"Фэлконс": Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублёв (Россия), Каролин Гарсия (Франция).

"Кайтс": Жасмин Паолини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Ник Кирьос (Австралия).

Мировая теннисная лига – выставочный турнир среди смешанных команд, который ежегодно проводится в ОАЭ. 16 игроков (по восемь мужчин и женщин) разделены на четыре группы. В каждой команде – по два теннисиста и две теннисистки. На предварительном этапе квартеты сыграют в формате "каждый с каждым": мужская одиночка, женская одиночка, микст или женская/мужская пара. Две лучшие команды выходят в финал.

Первый розыгрыш Мировой теннисной лиги состоялся в декабре 2022 года. И тоже в ОАЭ, только тогда это был Дубай. В рамках турнира проходят концерты с участием звезд мировой эстрады. На третьем по счету турнире выступят легендарный рок-музыкант Брайан Адамс, певица Anastacia, рэпер Akon и популярный исполнитель из Ямайки Шон Пол. 

Все матчи в прямом эфире покажет телеканал Sport+Qazaqstan

Ранее Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с бывшим тренером Джоковича.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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