В Риддере ведется расследование в отношении собственников горевшей ТЭЦ

Глава региона Даниал Ахметов выехал в Риддер, чтобы оценить последствия пожара в цехе топливоподачи ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, менее чем за 2 часа возгорание было ликвидировано.

По мнению Ахметова, беспокоится о подаче тепла в городе "оснований нет". По его словам, все 4 котла находятся в рабочем состоянии, станция временно переведена на другой вид топлива – мазут.



"С 6 ноября, с момента первой аварии, собственники Риддер ТЭЦ не предпринимали практически никаких действий по исправлению ситуации, сейчас только благодаря гарантиям областного акимата идут поставки угля с разреза Каражыра и мазута от Казмунайгаза. Около 600 млн тенге было затрачено на строительные и срочные восстановительные работы, сейчас станция находится в жизнеспособном состоянии. Четыре года здесь не проводилось вообще никакого ремонта. Здесь не соблюдалась технологическая дисциплина, практически не работают системы аспирации и вентиляции, в результате чего скапливается большое количество угольной пыли. Мы неоднократно делали замечания, однако владельцы станции ничего не сделали, чтобы устранить проблемы", – отметил Даниал Ахметов.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников АО "Риддер ТЭЦ", после его завершения будет решаться вопрос о ее дальнейшей судьбе.

"ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо мы найдем инвестора, который будет готов выполнить все договорные обязательства перед населением Риддера", – подытожил глава региона.

Ранее сообщалось, что в городе Риддере в Восточном Казахстане произошел пожар на территории ТЭЦ. Видео распространилось в соцсети.

4 января сообщалось, что на АО "Риддер ТЭЦ" затопило багерную станцию. Стоит отметить, что об этом в соцсетях сообщил аким. Также ранее, 2 котла на городской ТЭЦ вышли из строя. Аварию частично устранили за несколько часов.

Кроме того, жители Риддера после ряда происшествий требуют сделать перерасчет за тепло.

На ремонт риддерской ТЭЦ дали 200 млн тенге. Еще летом эти деньги для компании, как предоплату за тепло, собрали местные школы и больницы. Но никакие работы на энергообъекте проведены не были, рассказывают в областном акимате.

Руководство компании скрыло пожар, который случился на станции еще в сентябре. А сейчас в бюджете ТЭЦ даже нет денег, чтобы заплатить за уголь.