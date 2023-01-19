Издевавшихся над особенным ребенком воспитателей детсада в Астане уволили

Издевавшихся над особенным ребенком воспитателей центра "Балам-ай" в Астане уволили, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Минпросвящения, мониторинговая группа в составе представителей Комитета по охране прав детей, территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования, Уполномоченного по защите прав детей по жалобе родителей посетили центр ОФ "Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов "Балам-ай".

"Родители жаловались на грубое обращение воспитателей с детьми. В целях защиты прав детей мониторинговой группой проведена беседа с родителями пострадавших детей, с руководством центра о недопущении подобных фактов. В настоящее время родителями подано заявление в правоохранительные органы, начато досудебное расследование. Виновные воспитатели уволены в связи с грубым обращением с детьми", – говорится в сообщении.

Отмечается, что центр "Балам-ай" реализует государственный социальный заказ Министерства труда и социальной защиты населения. Уполномоченному ведомству Министерством просвещения направлено письмо с рекомендацией провести проверку в центрах для детей с особыми образовательными потребностями.

"Вместе с тем в целях профилактики жестокого обращения с детьми Министерством просвещения планируется проведение мониторинга деятельности всех детских садов и центров для детей с особыми образовательными потребностями. Мониторинг будет проводиться с участием представителей Министерства просвещения, территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, региональных уполномоченных по правам ребенка и представителей НПО", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком. 17 января в полицию обратилась женщина по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай".

Сотрудниками Управления полиции района "Алматы" возбуждено уголовное дело по ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов подчеркнул, что "вопиющий случай, произошедший в инклюзивном детском саду столицы, не должен повториться".