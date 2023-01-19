Генпрокурор Асылов об издевательствах над особенным ребенком: Вопиющий случай

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о ситуации об издевательствах над особенным ребенком в столичном детском саду, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что "вопиющий случай, произошедший в инклюзивном детском саду столицы, не должен повториться".

"Нельзя допускать издевательства над детьми. Ход расследования уголовного дела взят на контроль". Берик Асылов

По словам генпрокурора, "виновные должны понести ответственность в соответствии с законом".

Ранее сообщалось, что в Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком. 17 января в полицию обратилась женщина по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай". Сотрудниками Управления полиции района "Алматы" возбуждено уголовное дело по ст. 140 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").