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Генпрокурор Асылов об издевательствах над особенным ребенком: Вопиющий случай

Генпрокурор Асылов об издевательствах над особенным ребенком: Вопиющий случай Фото: unsplash
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о ситуации об издевательствах над особенным ребенком в столичном детском саду, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что "вопиющий случай, произошедший в инклюзивном детском саду столицы, не должен повториться".

"Нельзя допускать издевательства над детьми. Ход расследования уголовного дела взят на контроль".Берик Асылов

По словам генпрокурора, "виновные должны понести ответственность в соответствии с законом".

Ранее сообщалось, что в Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком. 17 января в полицию обратилась женщина по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай". Сотрудниками Управления полиции района "Алматы" возбуждено уголовное дело по ст. 140 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

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