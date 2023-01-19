Казахстанско-китайская граница будет закрыта с 21 по 23 января

Фото:gov.kz

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать в период с 21 по 23 января 2023 года в связи с празднованием Весны в Китае, сообщает Zakon.kz.

Об этом информирует Комитет государственных доходов РК. "Пропуск водителей транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме". Пресс-служба КГД В этой связи комитет просит всех перевозчиков и других желающих пересечь границу заблаговременно планировать свой маршрут с учетом ограничений. Читайте также Депутата Азамата Абильдаева исключили из партии "Ак жол" В Минюсте рассказали, сколько политических партий зарегистрировано в Казахстане Партию Respublica зарегистрировали в Казахстане

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