Казахстанско-китайская граница будет закрыта с 21 по 23 января
Фото:gov.kz
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать в период с 21 по 23 января 2023 года в связи с празднованием Весны в Китае, сообщает Zakon.kz.
Об этом информирует Комитет государственных доходов РК.
"Пропуск водителей транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме".Пресс-служба КГД
В этой связи комитет просит всех перевозчиков и других желающих пересечь границу заблаговременно планировать свой маршрут с учетом ограничений.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ