Как будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе в праздники

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 16-17 декабря 2023 года и 1-2 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с соглашением между двумя государствами в связи с празднованием Дня Независимости РК 16-17 декабря 2023 года и Нового года 1-2 января 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – рассказали в пресс-службе КГД МФ РК.

Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Также в Комитете просят заранее планировать маршруты перевозок с учетом погодных условий и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату.

"Пропуск грузовых автотранспортных средств через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляется посредством бронирования даты перемещения в автоматизированной системе электронной очереди CarGoRuqsat", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Независимости.