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В Атырау у директора школы обнаружили туберкулез

снимок, легкие, туберкулез Фото: Zakon.kz
В Атырау у директора школы обнаружили туберкулез. По состоянию здоровья на данный момент руководитель учебного заведения отстранен от работы, сообщает Zakon.kz.

В школе проводят санитарные мероприятия. Эту информацию подтвердили в городском отделе образования Атырау, пишет издание "Мой город".

По сообщению ведомства, педагогический состав и другие сотрудники учебного заведения, которые могли  контактировать с руководителем школы, проходят медицинское обследование.

Кроме того, известно, что в учебном заведении идут соответствующие санитарные мероприятия.

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Анастасия Беньяминова
Атырау
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