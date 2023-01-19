В Атырау у директора школы обнаружили туберкулез. По состоянию здоровья на данный момент руководитель учебного заведения отстранен от работы, сообщает Zakon.kz.

В школе проводят санитарные мероприятия. Эту информацию подтвердили в городском отделе образования Атырау, пишет издание "Мой город".

По сообщению ведомства, педагогический состав и другие сотрудники учебного заведения, которые могли контактировать с руководителем школы, проходят медицинское обследование.

Кроме того, известно, что в учебном заведении идут соответствующие санитарные мероприятия.