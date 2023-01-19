Даниал Ахметов: Преступная халатность владельцев стала причиной пожара на ТЭЦ в Риддере

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел заседание штаба по ликвидации ЧС, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на ТЭЦ горняцкого города произошла очередная внештатная ситуация – в 7:00 вспыхнул пожар на тракте подачи угля. Силами ЧС возгорание удалось ликвидировать менее чем за два часа, однако после этого стало невозможным доставлять уголь к котлам.

К счастью, огонь не добрался до основного здания станции, оборудование не пострадало. Для того, чтобы восстановить тракт, специалистам понадобится около 3 дней, пока же ТЭЦ переведена на мазут.

"Основная причина всех аварийных ситуаций на Риддер ТЭЦ – это преступная халатность и бесхозяйственность ее владельцев. У них колоссальные долги перед угольным разрезом "Каражыра" и "Казмунайгазом". Топливо на станцию поступает только благодаря гарантиям акимата. Четыре года на ТЭЦ не делалось ничего. В ноябре нам пришлось в экстренном режиме восстанавливать убитые 4 и 5 котлоагрегаты, чтобы привести теплоисточник в жизнеспособное состояние и пережить отопительный сезон. Я приношу жителям Риддера извинения за то, что им приходится терпеть снижение температуры в квартирах и домах", – подчеркнул Даниал Ахметов.

Специалисты провели обследование металлоконструкций тракта, они от огня не пострадали, в Риддер уже направлено 960 тонн мазута, вместе с имеющимися на станции 360 тоннами этого запаса хватит на период ремонтно-восстановительных работ. По словам главы региона, тракт восстановят, скорее всего, уже через двое суток.

С начала ноября на "Риддер ТЭЦ" произошло уже более 30 внештатных и аварийных ситуаций, и всякий раз на помощь приходят акимат области, сотрудники крупных промышленных предприятий региона.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.