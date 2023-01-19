Ситуация в Украине: Зеленский попросил у НАТО гарантий принятия в альянс, Бауэр поддержал поставки танков

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО гарантий того, что Украину примут в альянс, сообщает Zakon.kz.

Сумма нового пакета военной помощи США Украине составит 2,6 млрд долларов, пишет Associated Press.

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за активности авиации Беларуси во время учений.

США встревожены российскими военными учениями в Беларуси, но не видят свидетельств того, что Минск собирается вступить в конфликт на территории Украины, сообщили в Белом доме.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что все страны ЕС, за исключением, возможно, Венгрии, до конца 2023 года избавятся от энергоресурсов из России.

Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Так он прокомментировал предстоящую встречу представителей западных стран на авиабазе "Рамштайн" в Германии, где будет объявлено о предоставлении Украине новых вооружений.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков Украине "для решения поставленных задач".

В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тыс. боеприпасов.

Власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone.

Один из 6 украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Читайте также Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уходит в отставку Трамп намерен вернуться в Facebook и Twitter перед новыми выборами В Саудовской Аравии заявили о готовности страны к расчетам за нефть не только в долларах США

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