Ситуация в Украине: Зеленский попросил у НАТО гарантий принятия в альянс, Бауэр поддержал поставки танков
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО гарантий того, что Украину примут в альянс, сообщает Zakon.kz.
- Сумма нового пакета военной помощи США Украине составит 2,6 млрд долларов, пишет Associated Press.
- На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за активности авиации Беларуси во время учений.
- США встревожены российскими военными учениями в Беларуси, но не видят свидетельств того, что Минск собирается вступить в конфликт на территории Украины, сообщили в Белом доме.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что все страны ЕС, за исключением, возможно, Венгрии, до конца 2023 года избавятся от энергоресурсов из России.
- Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Так он прокомментировал предстоящую встречу представителей западных стран на авиабазе "Рамштайн" в Германии, где будет объявлено о предоставлении Украине новых вооружений.
- Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков Украине "для решения поставленных задач".
- В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тыс. боеприпасов.
- Власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра обороны.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone.
- Один из 6 украинских диверсантов, готовивших покушение на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
- Попытки Киева вернуть Крым вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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