Ситуация в Украине: Зеленский выдвинул требование НАТО, Порошенко призвал снять запрет на выезд депутатов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в альянс, сообщает Zakon.kz.

Консульский отдел украинского посольства в Великобритании в своем Telegram-канале призвал сограждан, выехавших за рубеж более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение семи дней.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал руководство Верховной рады отменить предписания о запрете выезда украинских депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.

Новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. Об этом он написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли, передает RMF FM.

Литва в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования, пакет долгосрочной помощи Киеву на 200 млн евро уже утвержден, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Посол Украины в Турции Василий Боднар посетовал, что планируемое для передачи Украине западное оружие идет в Израиль.

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц, юридических и политических препятствий для этого решения нет, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны.

На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл первое в этом году заседание парламента после того, как группа депутатов блокировала президиум. По информации депутата Алексея Гончаренко, народные избранники перед этим несколько раз пытались вынести на голосование вопрос об отставке политика Марьяны Безуглой с поста замглавы комитета по обороне.

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