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Какие продукты укрепляют здоровье и улучшают психологические состояние

ягоды Фото: pixabay
Диетолог Лон Бен-Ашер назвал продукты, способные укрепить здоровье кишечника и сердца и улучшить психологические состояние, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалиста, пишет EatingWell, первой в списке специалиста – богатая антиоксидантами, витаминами и минералами черника. Эта ягода обладает противовоспалительным действием, помогает нормализовать уровень сахара в крови и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил Бен-Ашер. От также посоветовал регулярно есть яблоки, в которых содержится нерастворимая клетчатка, способствующая улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Кроме того, диетолог советует употреблять апельсины, потому что в них есть витамин С, калий, железо, кальций, витамин Е и множество витаминов группы В. Витамин C способствует образованию коллагена, который замедляет старение кожи и помогает сохранить молодость. В мякоти апельсина также содержится большое количество полифенолов, защищающих клетки от повреждений.

Также, по мнению Бен-Ашера, в рацион стоит добавить чернослив для улучшения работы ЖКТ. Более того, чернослив богат витамином К, который помогает организму вырабатывать белки, необходимые для свертывания крови. Не обходить стороной и бананы, несмотря на их неоднозначную репутацию из-за сладости, посоветовал эксперт.

"В бананах много пищевых волокон, помогающих дольше удерживать пищу в желудке, уменьшая чувство голода и насыщая организм. Это способствует лучшему контролю веса и снижению риска ожирения", – объяснил он.

В список диетолога также вошли богатые клетчаткой малина и ежевика и содержащие антиоксиданты помидоры и авокадо, в котором также есть полезные для организма жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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