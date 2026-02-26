#Референдум-2026
Советы

Какие продукты вредят здоровью зубов

какие продукты вредят здоровью зубов, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 21:16 Фото: pixabay
Стоматолог-ортопед Кристина Савостян назвала продукты, которые сильнее других вредят здоровью зубов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она посоветовала меньше употреблять: леденцы, ириски, карамельки, орехи в скорлупе и шоколадной глазури, неочищенные семечки, сушки, сухарики, чипсы, а также попкорн.

По ее словам, эмали зубов также вредят сухофрукты, вымоченные в сиропе, уксус и кислотные маринады. Врач отметила, что истончать эмаль также могут свежевыжатый соки.

"Опасна не еда сама по себе, а пренебрежение гигиеной и страх стоматологов. Берегите зубы, регулярно ходите на гигиеническую чистку и профилактические осмотры. Тогда все будет в порядке", – резюмировала стоматолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как выбрать стоматолога и не навредить ни здоровью, ни бюджету.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
