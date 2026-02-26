Какие продукты вредят здоровью зубов

Стоматолог-ортопед Кристина Савостян назвала продукты, которые сильнее других вредят здоровью зубов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она посоветовала меньше употреблять: леденцы, ириски, карамельки, орехи в скорлупе и шоколадной глазури, неочищенные семечки, сушки, сухарики, чипсы, а также попкорн.

По ее словам, эмали зубов также вредят сухофрукты, вымоченные в сиропе, уксус и кислотные маринады. Врач отметила, что истончать эмаль также могут свежевыжатый соки.

"Опасна не еда сама по себе, а пренебрежение гигиеной и страх стоматологов. Берегите зубы, регулярно ходите на гигиеническую чистку и профилактические осмотры. Тогда все будет в порядке", – резюмировала стоматолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

