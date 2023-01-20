Зеленая комета все ближе, максимально она подлетит к Земле 2 февраля

Недавно открытая учеными зеленая комета приближается к Земле. Совсем скоро небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщает Zakon.kz

Комету, как сообщает Rambler, открыли калифорнийские ученые в 2022 году. В последний раз комета C/2022 E3 пролетала мимо нашей планеты еще в каменном веке, примерно 55 000 лет назад. Шансов увидеть её еще раз может не выпасть, ведь специалисты говорят о высокой вероятности, что комету выбросит за пределы Солнечной системы.

По расчетам ученых, самый близкий пролет над Землей будет 1 и 2 февраля - всего в 42 млн км. Увидеть зеленую "хвостатую звезду" можно будет в районе созвездия Северная Корона невооруженным взглядом, если позволит погода. Для максимальной видимости лучше выехать за город, чтобы световое загрязнение не помешало.

Сейчас её тоже можно наблюдать, но только при помощи телескопа или мощного бинокля.



