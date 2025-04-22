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Наука и технологии

Земляне могут пропустить невероятное свечение зеленой кометы – исследование

Комета, космос, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 07:58 Фото: pexels
Жители Земли надеялись увидеть комету SWAN. Она отличается своим необычным зеленым свечением, но недавно ученые выяснили, что такого события может не случиться, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, пришедшая из облака Оорта за Плутоном комета, возможно, не пережила недавнее прохождение мимо Солнца и сейчас быстро тускнеет.

Фото: commons.wikimedia

Кометы – это шары замороженного газа и пыли, образовавшиеся миллиарды лет назад. Время от времени комета проходит через внутреннюю часть Солнечной системы.

"Это реликвии со времен, когда Солнечная система только формировалась", – сказал Джейсон Ибарра, директор планетария и обсерватории Университета Западной Вирджинии.

Новейшая комета была обнаружена астрономами-любителями, которые увидели ее на фотографиях, сделанных камерой на космическом аппарате, который эксплуатируется НАСА и Европейским космическим агентством для изучения Солнца.

Ранее стало известно, что редкое планетарное явление в виде "смайлика" увидят земляне.

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Аксинья Титова
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