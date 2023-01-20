В Индии шесть человек погибли на фестивале воздушных змеев

В Индии шестеро, включая трех детей, погибли из-за покрытых стеклом лесок воздушных змеев. Инциденты прошли во время ежегодного фестиваля, сообщает Zakon.kz.

В минувшие выходные в индийском штате Гуджарат прошел фестиваль запуска воздушных змеев, сообщает The Guardian.

Во время празднования шестеро погибли из-за порезов от лесок. По меньшей мере еще 176 человек получили травмы.

Отмечается, что некоторые участники фестиваля наносят порошковое стекло на лески своих воздушных змеев. Они делают это, чтобы перерезать другие лески в воздухе. Эта практика была запрещена с 2016 года, однако правила соблюдают редко.

Сообщается, что одна из погибших – двухлетняя девочка, которая ехала на скутере с отцом. Другая умерла в больнице. Еще одна погибшая трехлетняя девочка была на улице с матерью. Семилетний мальчик, находившийся на скутере со своими родителями, получил ранения.

По данным полиции, аналогичные инциденты зарегистрировали в округах Вадодара, Кутч и Гандхинагар, где при схожих обстоятельствах погибли три человека.



Популярный фестиваль знаменует наступление весны, и во время празднования по всей стране часто используют воздушных змеев.