Красочный фестиваль воздушных змеев в Южной Африке повысил осведомленность о проблемах психического здоровья

В Южной Африке прошел ежегодный фестиваль воздушных змеев, который призван повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 27 октября энтузиасты запускали воздушных змеев всех форм и размеров на фестивале в Южной Африке, который повышает осведомленность о психическом здоровье и украшает пляжи.

В этом году Международный фестиваль воздушных змеев в Кейптауне отметил свое 30-летие, в нем приняли участие граждане США, Туниса и других стран.

Среди воздушных змеев были рыбы из мультфильма "В поисках Немо", синие драконы, желтые ящерицы и извивающаяся зеленая медуза.

Один из изобретательных участников представил воздушного змея в форме парашютиста. Другой поднял в небо гигантскую руку, которая летала над зрителями, размахивая на ветру.

Октябрь – месяц психического здоровья в Южной Африке. Этот фестиваль приурочен к сбору средств для Cape Mental Health, организации, которая предлагает практически бесплатные консультации всем нуждающимся в районе Кейптауна.

Ранее сообщалось о необычном случае в небольшом канадском городке Кайл. Он столкнулся с необычной проблемой: никто из примерно 400 его жителей не хочет быть мэром.

