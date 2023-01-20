Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Какие изменения ожидают чиновников, рассказал глава АДГС

Какие изменения ожидают чиновников, рассказал глава АГДС Фото: Zakon.kz
Глава АДГС Дархан Жазыкбаев 20 января на заседании коллегии по итогам работы за 2022 год рассказал, какие изменения внесены в законы для регулирования деятельности государственных служащих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Жазыкбаев напомнил, что в прошлом году Агентством разработан и внесен на рассмотрение парламента проект закона по совершенствованию госслужбы.

Документом предусматриваются, по его словам, ряд изменений.

"Во-первых, вводится возможность увольнения политических служащих по решению президента в связи с утратой доверия. Уволенные по этой причине служащие не может вернуться на госслужбу в течение трех лет. Во-вторых, работники, ратируемые в другой регион, будут получать выплату за аренду жилья. Это хороший стимул для перемещения служащих в территориальные органы. В-третьих, госорганам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться на период установленного времени". Глава АДГС Дархан Жазыкбаев

Спикер также отметил, что будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени госорганами.

Наряду с этим агентство будет осуществлять регламентацию соотношения руководящего и исполнительского состава госорганов.

"В настоящее время мы видим, что в некоторых госорганах есть подразделения состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – формирование оптимально эффективной структуры государственных органов".Дархан Жазыкбаев


Читайте также

Смаилов поручил выработать механизмы для ускорения возврата незаконно вывезенных капиталов

Это колоссальная сумма: Смаилов о дефиците бюджета Казахстана

Расходы на проведение семинаров и конференций Смаилов назвал непродуктивными

Мадина Мамырханова
АДГС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления