Какие изменения ожидают чиновников, рассказал глава АДГС

Глава АДГС Дархан Жазыкбаев 20 января на заседании коллегии по итогам работы за 2022 год рассказал, какие изменения внесены в законы для регулирования деятельности государственных служащих, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Жазыкбаев напомнил, что в прошлом году Агентством разработан и внесен на рассмотрение парламента проект закона по совершенствованию госслужбы.



Документом предусматриваются, по его словам, ряд изменений.

"Во-первых, вводится возможность увольнения политических служащих по решению президента в связи с утратой доверия. Уволенные по этой причине служащие не может вернуться на госслужбу в течение трех лет. Во-вторых, работники, ратируемые в другой регион, будут получать выплату за аренду жилья. Это хороший стимул для перемещения служащих в территориальные органы. В-третьих, госорганам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться на период установленного времени". Глава АДГС Дархан Жазыкбаев

Спикер также отметил, что будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени госорганами.

Наряду с этим агентство будет осуществлять регламентацию соотношения руководящего и исполнительского состава госорганов.

"В настоящее время мы видим, что в некоторых госорганах есть подразделения состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – формирование оптимально эффективной структуры государственных органов". Дархан Жазыкбаев



