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Более 12 млн тенге получил казахстанец за сообщение о коррупции

zakon.kz Фото: zakon.kz
Более 12 млн тенге получил житель Атырауской области за сообщение о коррупции

Более 12 миллионов получил житель Атырауской области за сообщение о коррупции

Житель Атырауской области получил вознаграждение в размере 12,2 миллиона тенге за оказанное содействие в изобличении экс-заместителя акима области. Это 10% от общей суммы взятки.

Всего в 2022 году поощрены 134 гражданина на сумму 40,6 миллионов тенге.

Самые большие разовые выплаты были произведены в Атырауской и Кызылординской областях.

Согласно Правилам поощрения граждан, содействующих раскрытию коррупционных преступлений, выплаты производятся после вынесения судебного приговора в отношении лиц о которых сообщают граждане.

Вместе с тем, Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей. С 3 января т.г. данная категория граждан попадает под программу защиты свидетелей.

Сообщить о коррупционном факте может любой гражданин по телефону 1424 в Call-центр Антикора или посетить Antikor Ortalygy, которые открыты в будни с 9:00 до 17:00 в каждом территориальном департаменте.

Отметим, что в 2022 году в Call-центр Антикор поступило более 27 тысяч звонков, из них 233 по фактам коррупционных правонарушений.

Досудебные расследования начаты по 37, в суд направлено – 18, по ЕРДР прекращено – 20, по подведомственности направлены – 25.

Большинство обращений содержат факты: вымогательства взяток за не привлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

Антикоррупционная служба призывает граждан при наличии информации о коррупционных фактах просим обращаться в Call-Центр по номеру 1424.


Call-центр - 1424.

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