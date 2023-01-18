Антикор поделился контактами глав территориальных департаментов
Фото: unsplash
В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью руководителей территориальных департаментов Антикоррупционной службы, следуя принципу "Слышащее государство", а также открытости и подотчетности, созданы личные аккаунты руководителей в социальной сети Facebook, сообщает Zakon.kz.
В Антикоре отметили, каждый пользователь Сети может обратиться к соответствующему руководителю и задать свои вопросы.
Список аккаунтов руководителей территориальных департаментов Антикоррупционной службы:
- Астана - Мұрат Қарымсаков;
- Алматы - Асхат Оразхан;
- Шымкент - Дәурен Ерғарин;
- Абайская область - Әділхан Сабуров;
- Акмолинская область - Арман Рахимов;
- Актюбинская область – Есқали Саламатов;
- Алматинская область – Серік Орымбетов;
- Атырауская область - Ерулан Серікқалиев;
- Восточно-Казахстанская область - Денис Шакенов;
- Жамбылская область - Болат Жылқыбаев;
- Жетысуская область - Мақсат Жебегенов;
- Западно-Казахстанская область - Нұрлан Қыдырбаев;
- Карагандинская область - Мұрат Төлеубаев;
- Костанайская область - Бауыржан Ұзынжас;
- Кызылординская область - Серікжан Мырзалы;
- Мангистауская область - Шамурайт Шаменов;
- Павлодарская область - Дархан Құрақбаев;
- Северо-Казахстанская область - Сергей Перов;
- Туркестанская область – Шаттық Өтеев;
- Улытауская область - Ернар Баянгазин.
29 декабря 2022 года на пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты приняли закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите". Согласно документу, госслужащих будут наказывать за расхождения в доходах и расходах.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ