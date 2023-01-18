Антикор поделился контактами глав территориальных департаментов

В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью руководителей территориальных департаментов Антикоррупционной службы, следуя принципу "Слышащее государство", а также открытости и подотчетности, созданы личные аккаунты руководителей в социальной сети Facebook, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре отметили, каждый пользователь Сети может обратиться к соответствующему руководителю и задать свои вопросы.

29 декабря 2022 года на пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты приняли закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите". Согласно документу, госслужащих будут наказывать за расхождения в доходах и расходах.