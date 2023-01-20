Выборы 2023 года продолжат начатый президентом электоральный цикл – политолог

Накануне вышел указ о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Своим видением по поводу того, каким будет новый состав депутатов и смогут ли они справиться с всесторонней модернизацией, поделился с Zakon.kz руководитель отдела КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров.

По мнению политолога, решение президента о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий депутатов маслихата является конституционным, поскольку прошло в рамках конституционных процедур и полностью соответствует тем нормам законодательства, которые были приняты в стране. Более того, это решение было ожидаемо, ведь оно было анонсировано еще 1 сентября 2022 года в Послании президента народу Казахстана, и в целом ожидание от формирования нового состава мажилиса и маслихатов исходит из этой общей логики и духа реформ, отметил спикер.

"Когда мы говорим, что в обществе есть спрос на новые лица, на новые идеи и на новые подходы к решению старых проблем, мы, конечно же, предполагаем, что мандат доверия от народа и непосредственно полномочия, необходимые для решения данных проблем на республиканском уровне, получат именно те депутаты, которые будут соответствовать новым ожиданиям". Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

Комментируя вопрос, какими будут отличительные правила формирования представительной власти от предыдущих выборов, политолог подчеркнул, что Центральной избирательной комиссией было утверждено число депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам в маслихаты.

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Практически из более чем 3700 депутатов маслихатов по всей стране 82% будут избираться именно по одномандатным округам. То есть, если так называемых мажоритарных депутатов в мажилисе будет 29 человек, или 30%, то уже на уровне маслихатов это соотношение будет совсем другим, поясняет эксперт.

Там уже 82% депутатов маслихатов будут избраны по одномандатным округам, или это будут мажоритарные депутаты, у которых будет тот самый мандат, который граждане в случае неисполнения депутатских обязанностей или ненадлежащего исполнения смогут отозвать.

"Выборы 2021 года отличались тем, что они прошли в конституционные сроки и маслихаты формировались только по партийным спискам. Особенности выборов 2023 года в том, что они, во-первых, идут в фарватере тех конституционных изменений, которые были приняты на референдуме и продолжают собой электоральный цикл, начатый президентом в Послании". Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

Далее будет предоставлена возможность избрания и формирования депутатского корпуса по смешанной системе, когда только часть депутатов будет избрана по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и состав депутатского корпуса от партий будет формироваться самими партиями, пояснил спикер.

Но уже за второй состав – так называемых мажоритарных депутатов, избираемых по одномандатным округам, будут голосовать непосредственно сами люди. Они также могут быть членами политических партий или представителями общественных организаций, но в то же время могут быть и самовыдвиженцы. Это одна из новаций, отличающих нынешнее выборы от предыдущих.

"Для обеспечения инклюзивности депутатского корпуса еще ранее президентом был принят пакет реформ, предусматривающий, что в списках политических партий 30% должны составлять именно квоты для женщин и молодежи. Если изначально это было при формировании партийного списка, то сейчас по действующему законодательству это должно быть формирование именно депутатского корпуса. То есть партии обязаны будут в список депутатов, которые будут избраны от них, включить почти третью часть женщин и молодежи". Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

Таким образом, считает эксперт, будет обеспечена инклюзивность: "Выборы по одномандатным округам – когда будут расширены возможности для гражданского участия в избирательном процессе и для реализации граждан права быть избранными – предполагают как раз широкое участие гражданских активистов и повышение шансов для инклюзии в депутатском корпусе как на республиканском уровне, так и на уровне местных маслихатов".

Говоря об этом, политолог подчеркнул, что нынешний электоральный цикл, который начался с президентских выборов, до сих пор продолжается и предполагает в первую очередь именно повышение политической культуры, совершенствование электоральной культуры граждан, создание условий для формирования здоровой политической конкуренции.

"Более того, это отражено в предвыборной платформе президента, на основании которой был принят план реализации данной задачи. Она достаточно четкая и понятная: возродить публичную политику, повысить интерес активных граждан к политике, особенно на местах, создать законодательные и политические условия, институционализировать эту политическую активность и направить ее в созидательное русло". Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

"В этом, полагаю, и будет заключаться тот самый эффект политических реформ, когда можно и нужно будет объединить усилия не для конфронтации, а именно для консолидации общества и вместе решать общие проблемы", – резюмировал политолог.