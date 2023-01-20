Предстоящие парламентские выборы окончательно перезагрузят политическую систему страны – эксперты КИСИ

О новых отличительных условиях и возможностях выборов в мажилис и маслихаты нынешней весной рассказали сотрудники Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Заместитель директора КИСИ при президенте РК Алуа Жолдыбалина считает, что предстоящие парламентские выборы в Казахстане являются вполне ожидаемыми и прогнозируемыми, поскольку это логическое завершение перегрузки всех политических институтов.

"В июне 2022 года в стране прошел всенародный референдум, в ходе которого были внесены значительные изменения в Конституцию. То есть была сформирована нормативная база, что означало начало процесса перезагрузки всей политической системы. И первым институтом, который мы в этот период изменили, стал институт президентства. Теперь президент страны не будет возглавлять ни одну из партий, его родственники не могут занимать должности в квазигосударственном секторе". Заместитель директора КИСИ при президенте РК Алуа Жолдыбалина

В ноябре того же года в Казахстане были проведены президентские выборы, что полностью обновило институт президентства на семь лет. Далее существенные законодательные изменения были внесены касательно представительных органов власти – Мажилиса и маслихатов.

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Говоря об этом, спикер подчеркнула, что эти изменения являются концептуально новыми, поскольку меняется весь избирательный процесс. Если до этого депутаты Мажилиса избирались на пропорциональный основе, то есть по партийному списку, то теперь это будет смешанный тип, когда будут избираться и по партийному списку, и по мажоритарной системе.

"Что это даст? От одномандатных округов областные маслихаты будут на 50% состоять из самовыдвиженцев и 50% будут по партийным спискам. Это очень хорошее обновление кадров, это новые лица, это формирование региональной элиты. А депутаты районных маслихатов будут уже полностью избираться по мажоритарной системе. Это тоже достаточно хороший кейс, который позволит усилить регионы молодыми перспективными кадрами. В последующем они могут пойти в областной маслихат, оттуда – в Мажилис". Заместитель директора КИСИ при президенте РК Алуа Жолдыбалина

Параллельно в Казахстане усиливаются судебная власть и защита прав и интересов граждан. Для этих целей вместо Конституционного совета создан Конституционный суд, куда теперь может обратиться любой человек, отметила эксперт. На ее взгляд, главным ориентиром происходящих сегодня реформирований в Казахстане является перезагрузка государственных институтов, которая будет способствовать дальнейшей модернизации всей политической системы страны.

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Мнение коллеги разделяет главный эксперт КИСИ при президенте РК Алишер Тастенов. Он считает, что предстоящие парламентские выборы окончательно перезагрузят политическую систему и приведут к новой форме государственного управления, формированию качественно новой сбалансированной политической модели, устойчивой ко всем современным вызовам в политической и экономической сфере.

"Будет на практике достигнута формула "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Отличительной чертой предстоящих выборов выступают качественно новые условия. Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% – по одномандатным округам. Ранее был снижен пороговый барьер прохождения партий в Мажилис с 7 до 5%. Значительно упрощена процедура регистрации политических партий". Главный эксперт КИСИ при президенте РК Алишер Тастенов

Новые условия обеспечат широкую представленность мнений, взглядов и запросов общества в органах власти и будут способствовать эффективному развитию гражданского общества, полагает спикер.

Главный эксперт отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Амина Урпекова в число доминирующих особенностей предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов поставила проведение по смешанной избирательной системе, когда 69 депутатов будут избираться по пропорциональной системе на основе партийных списков и 29 – по одномандатным избирательным округам.

"Аналогичная система избрания членов законодательного органа действует и в других странах мира – Новой Зеландии, Германии, Японии, Южной Корее, Литве, Мексике, Великобритании и других. Наша смешанная избирательная система вобрала в себя положительные аспекты как пропорциональной, так и мажоритарной систем, что позволит уравновесить их недостатки". Главный эксперт отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Амина Урпекова

Комментируя плюсы смешанной избирательной системы, эксперт отметила, что теперь "избиратель имеет возможность отдать предпочтение конкретной политической программе за счет голосования за партии, а также конкретному кандидату от своего региона". Таким образом, считает она, сохраняется представительство политических интересов и укрепляется связь избирателя с избранным от определенного региона депутатом. Более того, избиратели теперь будут иметь возможность отозвать своего депутата, избранного по одномандатному округу, что должно оказать положительное влияние на эффективность работы депутатов, их открытость и доступность для граждан, подчеркнула спикер.