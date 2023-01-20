Политолог рассказал, у каких партий больше шансов получить депутатские кресла

Политолог, директор "Института этнополитических исследований" Талгат Калиев высказался о предстоящих выборах депутатов в Мажилис и маслихаты. Корреспонденту Zakon.kz он рассказал, у каких партий больше шансов победить в парламентской гонке.

По его словам, предвыборная кампания будет интересной и непредсказуемой. Связано это с тем, что бороться за депутатское кресло будут самовыдвиженцы и новые партии.

"Будет разворачиваться достаточно жесткая конкуренция, поскольку появились новые партии – "Байтак" и Respublika. Они будут стремиться произвести наиболее яркое первое впечатление. Поскольку там достаточно молодой состав оргкомитетов, то я думаю, что они будут максимально включать креатив. Это, в свою очередь, будет наступлением на позиции партии AMANAT, которая, с одной стороны, имеет наиболее разветвленную инфраструктуру и ресурсную базу для проведения агитационной работы, но, с другой стороны, имеет ту самую бюрократическую инерцию, которая играет против, поскольку все филиалы привыкли работать по определенному стандарту и алгоритмам. От того, сможет ли AMANAT принять эти новые стандарты и технологии, перестроить свою работу, зависит сохранят ли они парламентское большинство". Талгат Калиев

Политолог подчеркнул, что сложнее всего в парламентской гонке придется партиям "Ак жол", НПК и оппозиционной ОСДП, поскольку перестроиться на новый лад работы им будет сложно. А в прошлом они не смогли показать себя достаточно ярко.

"Поэтому есть все шансы, что они не смогут удержаться в Парламенте", – сказал Талгат Калиев.

А вот партия "Ауыл", по мнению эксперта, имеет хорошие перспективы. И связаны они с участием Жигули Дайрабаева в президентских выборах.

"Почти 40% населения страны проживает в сельской местности. А развитию сельских территорий уделяет большое внимание Касым-Жомарт Токаев. То есть "Ауыл" обретает качественно новое содержание и наполнение. Поэтому, если партия сможет воспользоваться всеми этими позитивными факторами, то у нее есть все шансы пройти в Парламент". Директор "Института этнополитических исследований" Талгат Калиев

В целом, по мнению Калиева, Парламент должен значительно и качественно обновиться. Все партии будут стараться включить в списки кандидатов молодежь, женщин и людей с ограниченными возможностями. Исходя из этого, будет меняться и предвыборная платформа с ориентиром на вышеупомянутых.

Что касается маслихатов, то они обретут качественно новое наполнение. Во-первых, потому что 50% кандидатов будут избираться по одномандатным округам. Но самые жесткие баталии развернутся между районными маслихатами, которые на 100% будут формироваться из одномандатников.

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса и назначении внеочередных выборов депутатов на 19 марта. Также были прекращены полномочия маслихатов всех уровней.