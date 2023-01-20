Звезду "Уэнсдэй" обвинили в изнасилованиях

Звезду американского сериала "Уэнсдэй" 21-летнего Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях. Против актера организовали целую кампанию в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В публикации Pedestrian сказано, что пользовательницы в Twitter рассказали о "приключениях" актера в колледже Торонто. По их словам, он "нападал на девушек вместе с друзьями, намеренно накачивая их алкоголем и наркотиками".

Также одна из заявительниц сообщила, что одна из ее подруг якобы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, однако его не приняли.

Канадский актер пока никак не отреагировал и решил ограничить комментарии на своих страницах.





Фото: Instagram/p/ClpBMohpXPk

Показ "Уэнсдэй" стартовал 23 ноября. Первое места рейтинга сериал удерживал почти месяц. За это время просмотры шоу перевалили за 1 млрд часов, что сделало его третьим проектом Netflix с таким показателем.

