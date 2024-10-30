Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев выходит замуж
Фото: Instagram/nina
35-летняя звезда сериала "Дневники вампира", американская актриса Нина Добрев, выходит замуж за сноубордиста Шона Уайта, сообщает Zakon.kz.
По информации Vogue, артистке сделали предложение руки и сердца после восстановления от травмы.
Издание отмечает, что первый раз спортсмен хотел сделать предложение летом, но в то время актриса получила серьезную травму. Однако смог сделать его только на днях. Спортсмен усыпал комнату лепестками белых роз, поставил свечи и вручил кольцо с бриллиантом, получив согласие на предложение.
"Прощай, бойфренд – привет, муж!" – написала Добрев в соцсетях.
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