Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев выходит замуж

35-летняя звезда сериала "Дневники вампира", американская актриса Нина Добрев, выходит замуж за сноубордиста Шона Уайта, сообщает Zakon.kz.

По информации Vogue, артистке сделали предложение руки и сердца после восстановления от травмы.

Издание отмечает, что первый раз спортсмен хотел сделать предложение летом, но в то время актриса получила серьезную травму. Однако смог сделать его только на днях. Спортсмен усыпал комнату лепестками белых роз, поставил свечи и вручил кольцо с бриллиантом, получив согласие на предложение.

"Прощай, бойфренд – привет, муж!" – написала Добрев в соцсетях.





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