Китайский новый год 2023: ритуалы для привлечения счастья и достатка в дом

В эти выходные в свои права окончательно вступает год Водяного Кролика. Как подготовиться к встрече китайского Нового года, чтобы 2023 был удачным, и чем символичны даты в период его празднования – рассказала Zakon.kz известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

Самый важный из традиционных китайских праздников – Новый год по восточному календарю. Самый почитаемый и продолжительный праздник на территории Китая и других стран Восточной Азии.

В отличие от своего западного аналога постоянной даты у праздника нет. Каждый год она приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Празднование обычно продолжается 15 дней.

К слову, многие ошибаются, пытаясь определить, под каким животным-покровителем родился. Не стоит путать Григорианский календарь с Восточным. Ведь если вы родились в период с 1 по 22 января, вы еще находитесь в циклическом зодиакальном году предыдущего символа. Кролик вступит в свои права лишь после 22 января 2023 года.

Учитывая важность предстоящего новолуния и Нового года по восточному календарю, есть несколько вещей, которые, как считает нумеролог, лучше не упустить и учесть заранее.

"Один из главных этапов подготовки – генеральная уборка в доме и стирка белья. Все это желательно сделать накануне. С легкостью избавляйтесь от всего ненужного и старого, приведите в порядок не только вещи в шкафу, но и содержимое телефона и компьютера", – объясняет нумеролог.

Также считается, что в новолуние не стоит просить в долг деньги и оформлять кредиты. Это может привести к финансовым проблемам в наступающем году.

"Что касается непосредственно даты 22 января, то одним из главных символов лунного Нового года являются мандарины – они олицетворяют удачу и везение. В этот день рекомендуется расставить по всему дому чаши или кашпо, наполненными яркими и ароматными мандаринами. Ожидая гостей или сервируя стол для семейного ужина, поставьте в центре вазу с цитрусами", – объясняет нумеролог Айсулу Ахимова.

Говоря о силе первого новолуния года, надо отметить следующее: в день встречи китайского Нового года хорошо заняться планированием будущего, хотя бы ближайших месяцев. Лучше всего свои планы записать на бумаге, в блокнот или органайзер телефона.

"Подумайте спокойно в уединении о том, что вы хотите изменить в своей жизни. К примеру, если давно планировали избавиться от вредных привычек, начать заниматься спортом, очистить свой организм, скинуть лишний вес, перейдя на здоровое питание, – самое время. Или запланируйте больше уделять себе внимания, чаще гулять на свежем воздухе, выезжать на природу, для некоторых будет актуальным научиться водить машину или выучить иностранный язык. Обязательно перепроверьте написанное, откорректируйте свои мысли". Айсулу Ахимова

По словам нумеролога, не стоит делать крупные покупки и вкладываться в инвестиции, как и давать старт новым проектам. Лучше начать их через несколько дней.

"Учитывая немалое количество двоек в дате 22 января 2023 года, которые в переизбытке несут агрессию, гнев и деструктивные действия, старайтесь избегать выяснения отношений, решения спорных вопросов. Многие люди чувствуют в это время раздражительность из-за перепадов физических, психических и эмоциональных сил. Постарайтесь сместить фокус внимания на позитивные моменты и энергию направить в благодарность за все то, что есть у вас сейчас". Айсулу Ахимова

Спикер порекомендовала в период новолуния, наполненный сильными вибрациями, составить карту желаний. Но к процессу лучше подойти без спешки, выделив на ее изготовление несколько дней. Немаловажно учесть те ошибочные моменты, которые многие допускают, вследствие чего карта желаний не работает.

"Правильно распределяйте секторы, одинаково заполняя каждый. Нельзя один сектор расписать на 15%, а другой – на 95%. Все желания должны быть лично вашими: не стоит включать в нее пожелания здоровья родственникам, поступления в престижный университет детям или успешности в финансовых делах мужу. Желания надо писать в настоящем времени, как будто вы уже это имеете, а временные рамки исполнения стоит четко конкретизировать. Не стоит употреблять слова, которые несут негативный смысл, – названия болезней или негативные чувства". Айсулу Ахимова

Можно усилить воздействие новолуния и первых дней восточного Нового года, проведя дома практику "108 апельсинов". По мнению эксперта, это позволит притянуть удачу и достаток в наступающем китайском Новом году.

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"Ритуал лучше проводить 27, 29 января или в один из дней с 3 по 5 февраля. Апельсинов должно быть именно 108 штук. В индийских и тибетских религиозных культурах эта цифра имеет сакральное значение: такое количество молитвенных четок – это скорость движения Земли вокруг Солнца, а также длина сторон основания египетских пирамид. Но если же у вас небольшая квартира или нет возможности использовать именно 108 апельсинов, то для выполнения ритуала можно приобрести любое количество апельсинов, кратное 9, – например, 9, 18, 27 и так далее". Айсулу Ахимова

Нумеролог уточнила, что купить эти солнечные фрукты желательно именно в тот день, в который вы проводите ритуал. Для наполнения жилища достатком цитрусы закатывают через порог дома или квартиры, распределяя их по всем углам жилых комнат, за исключением ванной, туалета, балкона и других нежилых комнат.

"Рассыпая их по комнатам, думайте о счастье, удаче, изобилии и богатстве, представляя, как ваш дом наполняется благополучием. Спустя трое суток апельсины можно и даже нужно съесть, а также угостить ими самых близких и родных вам людей. Дарите счастье, и оно обязательно вернется к вам сторицей!" – заключила Айсулу Ахимова.

Ранее специалист рассказала, в чем особенность наступающего года Кролика и чего ожидать от 2023-го.