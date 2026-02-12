Китайский Новый год-2026: когда наступит и как встречать
2026 год проходит под знаком Красной Огненной Лошади. Этот период, символизирующий энергию Ян, скорость и свободу, принесет быстрые изменения, активные действия, но потребует смелости в реализации новых идей. Он продлится до 5 февраля 2027 года.
По словам эксперта по влиянию цифр на судьбу человека, 17 февраля в этом году особенный, поскольку ознаменован сразу тремя событиями.
"В этот день наступает истинный китайский Новый год, когда в свои права окончательно и бесповоротно вступает Огненная Лошадь. В этот же день случается солнечное затмение. Мы ныряем в коридор затмений. В те самые мистические ворота, где свет гаснет, чтобы мы наконец увидели то, что всегда было внутри, но терялось в ежедневной суете. И в этот же день начинается Рамазан. Это три сильные событийные точки февраля". Айсулу Ахимова
Что несет Лошадь в текущем году
Фото: pixabay
Символ года будет проверять на прочность и закалку характера, а также стимулировать нас на активные действия, проявление лидерства и карьерных прорывов.
"Год Огненной Лошади – это кузница, где огонь животного знака – не разрушение, а скорее проверка. Все, что построено на нечестности, на принципе "лишь бы", на страхе остаться одному, на желании "казаться, а не быть", – все это начнет гореть. Лошадь не терпит праздных седоков. Она понесет только того, кто знает, куда едет. Но если вы не обозначили для себя маршрут – она просто собьет вас с ног и умчится дальше".Айсулу Ахимова
Поэтому, продолжила собеседница, главный вопрос этого года не "как успеть", а "куда я вообще держу путь" или "каков мой путь?"
Она добавила, что именно в этом моменте заключается самое главное.
"Мы встречаем этот год в солнечном затмении и в открывшемся коридоре затмений. И это не просто "сложный период". Каждая ваша мысль, каждое слово, каждое решение в эти две недели становятся заложенным семенем на 18,5 года вперед. Именно на такой срок мы сеем будущую реальность. Поэтому я искренне взываю: не бегите сломя голову. Не принимайте спонтанных решений. Не ссорьтесь на эмоциях. Не влюбляйтесь в первого встречного, думая, что это судьба. В коридоре затмений судьба молчит – она смотрит, насколько вы осознанны, чтобы потом дать вам именно этот сценарий", – сказала нумеролог.
Кроме того, примечательно и волнительно, что в эти же дни начинается священный месяц Рамазан. А так как он будет проходить одномоментно с коридором затмений, Айсулу Ахимова посоветовала взять аскезу. Особенно тем людям, которые не держат пост.
"Даже если вы никогда не постились, если далеки от религии, – откажитесь хотя бы на время коридора затмений от того, что на самом деле вас разрушает", – сказала специалист по числам и психоанализу.
Аскеза – это не ограничение. Это освобождение. Когда мы перестаем набивать свое тело и сознание всем лишним, духовное тело начинает дышать, добавила специалист.
"Вибрации становятся выше, сознание – прозрачнее. И в этой прозрачности вы лучше и чище слышите себя", – считает нумеролог.
Фото: Zakon.kz
Что важно иметь в виду:
1. Замедлитесь физически.
Не планируйте грандиозных стартов на 17 февраля.
2. Следите за мыслями.
Все, что вы подумаете о себе, о мире, о будущем, – ляжет в матрицу на очень долгий период. Следите за потоком своих мыслей и слов, особенно установок.
3. Откажитесь от одного.
Прямо сегодня решите, от чего вы откажетесь на ближайший месяц. Запишите. Это будет ваш личный Рамазан. Не ради диеты, а ради легкости души.
4. Не входите в год с долгами.
Это сейчас не про деньги – про эмоциональные и кармические долги. Выполните то, что обещали и не сделали. Простите, даже если не просят. Отпустите, даже если не вернули.
"Пусть этот год начнется для вас не с бега, а с вдоха. Пусть Лошадь почувствует вашу руку и понесет мягко к цели. Пусть затмение станет не страхом, а инициацией. Пусть Рамазан подарит тишину, в которой рождаются истинные желания и чистое сознание". Айсулу Ахимова
Как встретить Огненную Лошадь
Фото: pixabay
Перед наступлением Нового года по восточному календарю важно не только подготовиться внутренне, но и создать в доме атмосферу обновления.
Считается, что до 17 февраля стоит навести порядок, избавиться от ненужных вещей, закрыть долги и завершить старые дела – так освобождается пространство для новой энергии, удачи и благополучия. В традиции символического мышления именно подготовка к празднику помогает "привлечь" в дом достаток, гармонию и успешные перемены в грядущем году.
Подготовка дома: очищение и порядок
Традиционно перед наступлением китайского Нового года рекомендуется провести генеральную уборку. Считается, что таким образом освобождается пространство для новой энергии.
Что советуют сделать заранее:
- избавиться от старых и сломанных вещей;
- разобрать завалы в шкафах и на балконе;
- вымыть окна;
- завершить незакрытые бытовые дела.
Важно закончить уборку до 17 февраля. В сам день наступления Нового года не рекомендуется выносить мусор или активно мести пол – по поверьям, так можно "вымести" удачу.
Апельсины, красный цвет и отсутствие негатива
В восточной традиции апельсины и мандарины символизируют достаток и благополучие. Их часто приносят в дом перед праздником. 18 февраля можно сделать ритуал с апельсинами, закатывая их в дом и оставить их в жилище на сутки.
Благоприятным считается число 8 или 9 – можно выложить фрукты в вазу на столе как символ процветания. Если вы планируете застолье в ночь встречи китайского Нового года, то позаботьтесь о цветовой гамме вашего наряда.
Так как со встречей Красной Огненной Лошади совпадает затмение, нумеролог посоветовала не переборщить с красным цветом в одежде и убранстве, в декоре для встречи гостей дома.
"По цифре дня в день встречи Огненной Лошади торжествует красный цвет – "огненная лошадь" идет с красными оттенками, тем более вторник – период Марса, а планета-управитель связана с красно-рубиновыми оттенками. Выпадает на этот день затмение. Поэтому я бы с красным цветом чересчур сильно не экспериментировала, так как он дает большое количество взрывной энергии. И могут быть нюансы, связанные с перепадами настроения, с агрессией, какими-то эмоциональными всплесками и так далее". Айсулу Ахимова
В этой связи нумеролог посоветовала сделать акцент в сторону бежевых, песочных и молочных оттенков, для того, чтобы "заземлиться". При этом используйте натуральные ткани: хлопок, лен, шерсть.
Лошадь – символ активности и общения. Поэтому Новый год желательно встречать в кругу семьи или друзей.
Для будущего благополучия следует избегать:
- конфликтов и выяснения отношений;
- крупных ссор;
- долгов и финансовых обязательств (по возможности их стоит закрыть заранее);
- негативных разговоров.
По восточным поверьям, атмосфера первого дня задает тон всему году.