Китайский Новый год-2026: когда наступит и как встречать

Год Огненной Лошади вступает в свои права 17 февраля. Что принесет этот символ года и как его достойно встретить, чтобы он был к нам благосклонен, рассказала казахстанский нумеролог и психолог Айсулу Ахимова.

2026 год проходит под знаком Красной Огненной Лошади. Этот период, символизирующий энергию Ян, скорость и свободу, принесет быстрые изменения, активные действия, но потребует смелости в реализации новых идей. Он продлится до 5 февраля 2027 года.

По словам эксперта по влиянию цифр на судьбу человека, 17 февраля в этом году особенный, поскольку ознаменован сразу тремя событиями.

"В этот день наступает истинный китайский Новый год, когда в свои права окончательно и бесповоротно вступает Огненная Лошадь. В этот же день случается солнечное затмение. Мы ныряем в коридор затмений. В те самые мистические ворота, где свет гаснет, чтобы мы наконец увидели то, что всегда было внутри, но терялось в ежедневной суете. И в этот же день начинается Рамазан. Это три сильные событийные точки февраля". Айсулу Ахимова

Что несет Лошадь в текущем году

Фото: pixabay

Символ года будет проверять на прочность и закалку характера, а также стимулировать нас на активные действия, проявление лидерства и карьерных прорывов.

"Год Огненной Лошади – это кузница, где огонь животного знака – не разрушение, а скорее проверка. Все, что построено на нечестности, на принципе "лишь бы", на страхе остаться одному, на желании "казаться, а не быть", – все это начнет гореть. Лошадь не терпит праздных седоков. Она понесет только того, кто знает, куда едет. Но если вы не обозначили для себя маршрут – она просто собьет вас с ног и умчится дальше". Айсулу Ахимова

Поэтому, продолжила собеседница, главный вопрос этого года не "как успеть", а "куда я вообще держу путь" или "каков мой путь?"

Материал по теме Символ Огненной Лошади: что ждать от 2026 года и кому повезет

Она добавила, что именно в этом моменте заключается самое главное.

"Мы встречаем этот год в солнечном затмении и в открывшемся коридоре затмений. И это не просто "сложный период". Каждая ваша мысль, каждое слово, каждое решение в эти две недели становятся заложенным семенем на 18,5 года вперед. Именно на такой срок мы сеем будущую реальность. Поэтому я искренне взываю: не бегите сломя голову. Не принимайте спонтанных решений. Не ссорьтесь на эмоциях. Не влюбляйтесь в первого встречного, думая, что это судьба. В коридоре затмений судьба молчит – она смотрит, насколько вы осознанны, чтобы потом дать вам именно этот сценарий", – сказала нумеролог.

Кроме того, примечательно и волнительно, что в эти же дни начинается священный месяц Рамазан. А так как он будет проходить одномоментно с коридором затмений, Айсулу Ахимова посоветовала взять аскезу. Особенно тем людям, которые не держат пост.

"Даже если вы никогда не постились, если далеки от религии, – откажитесь хотя бы на время коридора затмений от того, что на самом деле вас разрушает", – сказала специалист по числам и психоанализу.

Аскеза – это не ограничение. Это освобождение. Когда мы перестаем набивать свое тело и сознание всем лишним, духовное тело начинает дышать, добавила специалист.

"Вибрации становятся выше, сознание – прозрачнее. И в этой прозрачности вы лучше и чище слышите себя", – считает нумеролог.

Фото: Zakon.kz

Что важно иметь в виду:

1. Замедлитесь физически .

Не планируйте грандиозных стартов на 17 февраля.

2. Следите за мыслями .

Все, что вы подумаете о себе, о мире, о будущем, – ляжет в матрицу на очень долгий период. Следите за потоком своих мыслей и слов, особенно установок.

3. Откажитесь от одного .

Прямо сегодня решите, от чего вы откажетесь на ближайший месяц. Запишите. Это будет ваш личный Рамазан. Не ради диеты, а ради легкости души.

4. Не входите в год с долгами .

Это сейчас не про деньги – про эмоциональные и кармические долги. Выполните то, что обещали и не сделали. Простите, даже если не просят. Отпустите, даже если не вернули.

"Пусть этот год начнется для вас не с бега, а с вдоха. Пусть Лошадь почувствует вашу руку и понесет мягко к цели. Пусть затмение станет не страхом, а инициацией. Пусть Рамазан подарит тишину, в которой рождаются истинные желания и чистое сознание". Айсулу Ахимова

Как встретить Огненную Лошадь

Фото: pixabay

Перед наступлением Нового года по восточному календарю важно не только подготовиться внутренне, но и создать в доме атмосферу обновления.

Считается, что до 17 февраля стоит навести порядок, избавиться от ненужных вещей, закрыть долги и завершить старые дела – так освобождается пространство для новой энергии, удачи и благополучия. В традиции символического мышления именно подготовка к празднику помогает "привлечь" в дом достаток, гармонию и успешные перемены в грядущем году.

Подготовка дома: очищение и порядок

Традиционно перед наступлением китайского Нового года рекомендуется провести генеральную уборку. Считается, что таким образом освобождается пространство для новой энергии.

Что советуют сделать заранее:

избавиться от старых и сломанных вещей;

разобрать завалы в шкафах и на балконе;

вымыть окна;

завершить незакрытые бытовые дела.

Важно закончить уборку до 17 февраля. В сам день наступления Нового года не рекомендуется выносить мусор или активно мести пол – по поверьям, так можно "вымести" удачу.

Апельсины, красный цвет и отсутствие негатива

В восточной традиции апельсины и мандарины символизируют достаток и благополучие. Их часто приносят в дом перед праздником. 18 февраля можно сделать ритуал с апельсинами, закатывая их в дом и оставить их в жилище на сутки.

Благоприятным считается число 8 или 9 – можно выложить фрукты в вазу на столе как символ процветания. Если вы планируете застолье в ночь встречи китайского Нового года, то позаботьтесь о цветовой гамме вашего наряда.

Так как со встречей Красной Огненной Лошади совпадает затмение, нумеролог посоветовала не переборщить с красным цветом в одежде и убранстве, в декоре для встречи гостей дома.

"По цифре дня в день встречи Огненной Лошади торжествует красный цвет – "огненная лошадь" идет с красными оттенками, тем более вторник – период Марса, а планета-управитель связана с красно-рубиновыми оттенками. Выпадает на этот день затмение. Поэтому я бы с красным цветом чересчур сильно не экспериментировала, так как он дает большое количество взрывной энергии. И могут быть нюансы, связанные с перепадами настроения, с агрессией, какими-то эмоциональными всплесками и так далее". Айсулу Ахимова

В этой связи нумеролог посоветовала сделать акцент в сторону бежевых, песочных и молочных оттенков, для того, чтобы "заземлиться". При этом используйте натуральные ткани: хлопок, лен, шерсть.

Лошадь – символ активности и общения. Поэтому Новый год желательно встречать в кругу семьи или друзей.

Для будущего благополучия следует избегать:

конфликтов и выяснения отношений;

крупных ссор;

долгов и финансовых обязательств (по возможности их стоит закрыть заранее);

негативных разговоров.

По восточным поверьям, атмосфера первого дня задает тон всему году.