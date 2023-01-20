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Крещение: как в Шымкенте в прорубь ныряли

Крещение: как в Шымкенте в прорубь ныряли Фото: Zakon.kz
Крещенские купания - давняя народная традиция, которая сохраняется не только в традиционных христианских странах, но прижилась и в Казахстане. Как действо проходит в Шымкенте, проверял на себе корреспондент Zakon.kz.

Где найти иордань?


Южане, вне зависимости от национальности и вероисповедания, из года в год с удовольствием окунаются в ледяную воду, надеясь, что омовение принесет здоровье организму и очищение от скверны.

Крещенские купания могут продолжаться с 19 до 21 января, но считается, что с каждым последующим днем сила воздействия крещенской воды уменьшается. С купанием стоило поторопиться, но тут возникли определенные сложности – нет поблизости от Шымкента скованных морозом рек или озер, в которых можно устроить иордань (прорубь, освященная служителем церкви – прим.).

Мы с друзьями решили, что будем принимать водные процедуры в христианской обители, что расположена в предгорьях, в 40-50 км от Шымкента. Стараниями постояльцев обители у родников, что бьют из-под земли на дальнем конце участка, из крупного галечника обустроена купель. Родники наполняют рукотворную "ванну" чистейшей водой. Чтобы совершить омовение, сюда едут десятки и сотни горожан, которых не смущает расстояние. Уж очень место располагает к умиротворению.


Обитель – место покоя и умиротворения


Природа здесь удивительная. Для нашего региона само наличие деревьев и изобилие воды воспринимается чудом. А здесь – голубое, до безумия, небо, белые от снега вершины гор, горная речка и деревья, стволы которых вдвоем не обхватить. В этом месте отступают хлопоты, ослабляет хватку городская суета и умиротворение растворяет волнения и тревоги.

Сейчас в обители постоянно проживают до десятка человек, которых сюда привели разные жизненные обстоятельства. А бывало, что насчитывалось и полсотни обездоленных, нередко лишенных жилья, семьи, работы, ищущих помощи и человеческого тепла. За почти четверть века существования многие сотни человек здесь обрели кров и душевное спокойствие. Скит живет не хозяйством, а за счет средств и помощи прихода на "Московской" - храма Казанской иконы Божией матери в Шымкенте.


Крещение: как в Шымкенте в прорубь ныряли

Фото: Zakon.kz


Человек в любое время может уйти из обители, никто его не держит. Нужно только соблюдать общественный порядок, при этом наложен безоговорочный запрет на алкоголь.
"Наша главная задача помочь человеку, чтобы он вернулся к нормальной жизни, социализировался в обществе. Цели привести страждущих в лоно церкви не стоит. Главное – помочь в данный момент, чтобы наступила ремиссия у наркоманов или пьяниц, голодных накормить, бездомных приютить", – говорит настоятель храма Казанской иконы Божией матери отец Олег.

Главное – сделать первый шаг


В этом году зима даже на юге Казахстана подбросила сюрпризы с ночными морозами местами до минус 27 градусов. Было опасение, что в такую погоду, когда тапочки примерзают к камням, даже подходить к родникам не захочется. Но на Крещение морозы отпустили и днем 19 января температура была вполне комфортной.

Обитель доброжелательно встречала гостей. На небольшой площадке перед купелью призывно дымил самовар, настоящий, "на дровах", а на столах – нехитрое угощение к чаю, предназначенное для всех приезжающих. Желающих совершить омовение в купели было немного, они подходили небольшими партиями, словно заранее договорившись не создавать толчею у родника.


Крещение: как в Шымкенте в прорубь ныряли

Фото: Zakon.kz


Не могу сказать, что вода в купели призывно манила. Скорее наоборот, проверяла на "слабо". А смогу ли преодолеть понятный страх оказаться в холодной январской воде? Главное сделать первый шаг. Сначала раздеться, затем войти на первые ступени купели в воду по щиколотку. Еще несколько шагов, перехватывает дыхание, и ты уже по грудь в воде, которая миллионами иголок прикасается к твоей коже. И трудно понять – это была холодная вода или тебя обдало кипятком?

Но гости успешно выдержали испытание крещенской водой и даже десяти-двенадцатилетняя детвора, прибывшая с очередной группой, смело совершала троекратное омовение.
Кто посчитал себя недостаточно подготовленным или по состоянию здоровья не рискнул окунуться в прорубь, умывались родниковой водой или с удовольствием пили ее.

А после купания, в окружении заснеженных гор, запашистый и обжигающий чай из самовара, с какими-то невероятными специями, травами, медом. Теперь можно собираться и домой. Но мы обязательно приедем к купели вновь и совсем не обязательно дожидаться Крещения.

Сергей Павленко, Шымкент

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Редакция Zakon.kz
Шымкент
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