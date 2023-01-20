Крещение: как в Шымкенте в прорубь ныряли

Не могу сказать, что вода в купели призывно манила. Скорее наоборот, проверяла на "слабо". А смогу ли преодолеть понятный страх оказаться в холодной январской воде? Главное сделать первый шаг. Сначала раздеться, затем войти на первые ступени купели в воду по щиколотку. Еще несколько шагов, перехватывает дыхание, и ты уже по грудь в воде, которая миллионами иголок прикасается к твоей коже. И трудно понять – это была холодная вода или тебя обдало кипятком?



Но гости успешно выдержали испытание крещенской водой и даже десяти-двенадцатилетняя детвора, прибывшая с очередной группой, смело совершала троекратное омовение. Кто посчитал себя недостаточно подготовленным или по состоянию здоровья не рискнул окунуться в прорубь, умывались родниковой водой или с удовольствием пили ее.

А после купания, в окружении заснеженных гор, запашистый и обжигающий чай из самовара, с какими-то невероятными специями, травами, медом. Теперь можно собираться и домой. Но мы обязательно приедем к купели вновь и совсем не обязательно дожидаться Крещения.

Сергей Павленко, Шымкент