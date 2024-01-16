Где в Алматы можно окунуться в освященный источник на Крещение

В Алматы определили места для крещенских купаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

19 января православные христиане всего мира отмечают праздник Крещения Господня. Почти во всех православных храмах Алматы уже установили купели, где в праздник можно будет окунуться в освященную воду.

Как сообщили в акимате Алматы, купания состоятся в следующих местах:

Крестовоздвиженский храм (микрорайон Карасу, улица Высоковольтная, 37б) – в ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 05:00 часов и 19 января с 08:00 до 23:00 часов;

Храм Христа Спасителя (Алатауский район, проспект Райымбека, 493) – в ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 03:00 часов и 19 января с 08:00 до 20:00 часов;

Свято-Никольский собор (Алмалинский район, улица Байтурсынова, 56/6) – 18 января с 10:00 до 18:00 часов и 19 января с 09:00 до 18:00 часов;

Свято-Богоявленский храм (Ауэзовский район, улица Садовникова, 196) – 19 января с 10:00 до 15:00 часов;

Успенский собор (микрорайон Кемел, Кудабайулы, 86) – 19 января с 10:00 до 22:00 часов;

Храм великомученицы Параскевы Пятницы (Жетысуский район, улица Жансугурова, 500 в) – в ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 19 января 20:00 часов;

Иверско-Серафимовский женский монастырь (Медеуский район, улица Хамиди, 30) – 18 января с 11:00 до 19 января 20:00 часов;

Благовещенский храм (микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 13) – в ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 19 января 22:00 часов;

Свято-Казанский собор (Медеуский район, улица Халиуллина, 45) – 18 января с 11:00 до 19 января 20:00 часов;

Покровско-Всехсвятский храм (Турксибский район, улица Юных Пионеров, 85) – в ночь с 18 на 19 января с 00:00 до 19 января 20:00 часов.

Где и во сколько в Астане можно будет окунуться в прорубь читайте по ссылке.

Врач рекомендует: чтобы не допустить резких перепадов температур, не находиться в воде дольше 30 секунд. Новичкам желательно избегать погружения в воду полностью с головой, достаточно окунуться по шею. Кроме того, заходить в воду нужно медленно, чтобы не поднялось артериальное давление.