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Токаев поговорил с Путиным по телефону

Токаев поговорил с Путиным по телефону Фото: akorda.kz
20 января 2023 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, в ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

"Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах", - говорится в сообщении.

Отметим, что это второй за 2023 год телефонный разговор лидеров Казахстана и России. Первый состоялся 3 января по инициативе российской стороны.

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Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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