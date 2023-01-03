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Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным по инициативе российской стороны

Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным, по инициативе российской стороны Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор между Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами. 

Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. 

В публикации на официальном сайте Кремля говорится, что Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, проходившего 26–27 декабря 2022 года.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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