Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным по инициативе российской стороны

Состоялся телефонный разговор между Токаевым и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах.

В публикации на официальном сайте Кремля говорится, что Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, проходившего 26–27 декабря 2022 года.



Разговор состоялся по инициативе российской стороны.