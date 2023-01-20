В Афганистане из-за сильных холодов погибли не менее 78 человек

По данным Министерства по управлению стихийными бедствиями Афганистана, за последние девять дней по всей стране от сильного холода погибли не менее 78 человек, сообщает Zakon.kz.

Представитель министерства Шафиулла Рахими отметил, что ведомство в сотрудничестве с другими госучреждениями выделило продовольственную и денежную помощь по меньшей мере 1 млн человек, сообщает TOLO News.

В Департаменте метеорологии Афганистана сообщили, что температура в этом году понизилась до беспрецедентных значений. Температура в провинции Гор на западе Афганистана составляет минус 34 градуса.



"Похолодание охватило всю страну и будет продолжаться до следующей недели". Глава департамента Мохаммад Джумма Навроз

Ряд жителей Кабула заявили, что правительство и гуманитарные организации должны оказать им поддержку в течение этой зимы.

Сильные холода и снежные бури во многих провинциях привели к закрытию многих ключевых автомагистралей, что нарушило доставку помощи нуждающимся.

