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47 человек погибли в США из-за холодов

в США и-за холодов погибли люди Фото: Zakon.kz
Не менее 47 человек погибли в США из-за холодов за последнюю неделю, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC со ссылкой на официальных лиц, больше всего погибших, 16 человек, зафиксировано в штате Теннесси.

Большая часть Соединенных Штатов с 12 января столкнулась с похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами.

17 января во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до -34,4.

Ранее сообщалось, что в Астане и 14 областях страны на 20 января объявлено штормовое предупреждение.


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Елена Беляева
США
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