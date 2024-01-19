Не менее 47 человек погибли в США из-за холодов за последнюю неделю, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC со ссылкой на официальных лиц, больше всего погибших, 16 человек, зафиксировано в штате Теннесси.

Большая часть Соединенных Штатов с 12 января столкнулась с похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами.

17 января во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до -34,4.

Ранее сообщалось, что в Астане и 14 областях страны на 20 января объявлено штормовое предупреждение.



