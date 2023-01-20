10 главных новшеств предстоящих выборов назвал Ерлан Карин
Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин рассказал о десяти главных нововведений предстоящих выборов депутатов в маслихаты и мажилис Казахстана, сообщает Zakon.kz.
- Впервые с 2004 года кандидаты в Мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов;
- Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путем самовыдвижения;
- Выборы хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода;
- Порог для прохождения партий снижен с 7 до 5%;
- 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов;
- В новом составе Мажилиса не будет квоты АНК;
- Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и в маслихаты будет графа "против всех";
- В выборах имеют право участвовать 7 политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях;
- Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе;
- Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).
19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов. Выборы назначены на 19 марта 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ