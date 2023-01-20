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10 главных новшеств предстоящих выборов назвал Ерлан Карин

10 главных новшеств предстоящих выборов назвал Ерлан Карин Фото: akorda.kz
Государственный советник Ерлан Карин рассказал о десяти главных нововведений предстоящих выборов депутатов в маслихаты и мажилис Казахстана, сообщает Zakon.kz.
  1. Впервые с 2004 года кандидаты в Мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов;
  2. Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путем самовыдвижения;
  3. Выборы хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода;
  4. Порог для прохождения партий снижен с 7 до 5%;
  5. 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов;
  6. В новом составе Мажилиса не будет квоты АНК;
  7. Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и в маслихаты будет графа "против всех";
  8. В выборах имеют право участвовать 7 политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях;
  9. Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе;
  10. Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов. Выборы назначены на 19 марта 2023 года.

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