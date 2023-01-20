10 главных новшеств предстоящих выборов назвал Ерлан Карин

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Государственный советник Ерлан Карин рассказал о десяти главных нововведений предстоящих выборов депутатов в маслихаты и мажилис Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Впервые с 2004 года кандидаты в Мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов; Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путем самовыдвижения; Выборы хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода; Порог для прохождения партий снижен с 7 до 5%; 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов; В новом составе Мажилиса не будет квоты АНК; Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и в маслихаты будет графа "против всех"; В выборах имеют право участвовать 7 политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях; Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе; Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням). 19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов. Выборы назначены на 19 марта 2023 года. Читайте также Астролог назвала обладателей вечной молодости и красоты Британское посольство: Комиссия не имеет отношения к Парламенту Глава партии Amanat о предстоящих выборах в Мажилис: Мы уверены в своих силах

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