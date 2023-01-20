Из Казахстана по-прежнему пытаются незаконно вывозить ГСМ

20 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении на сайте главы правительства, в обсуждении приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, председатели правлений фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев и АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и др.

Сказано, что участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и эффективность действующих механизмов регулирования.

"На границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители и т.д.)", – говорится в публикации.

В свою очередь премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенне-полевых работ.

В конце декабря 2022 года сообщалось о том, что запрет на вывоз ГСМ автотранспортом из Казахстана планируют продлить еще на полгода.

В январе 2023 года Алихан Смаилов поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ. По словам премьер-министра, необходимо усилить мониторинг и контроль за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана.