900 раз контрабандисты пытались незаконно вывезти ГСМ из Казахстана с начала года

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами 6 мая обсудили в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, совещание прошло под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководства Министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО "НК "КазМунайГаз".

"Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев проинформировали о стабильной ситуации на рынке и достаточных запасах по всем видам ГСМ. Особо отмечено, что отгрузка дизтоплива на весенне-посевные работы производителям сельхозпродукции осуществляется в приоритетном порядке", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что заместитель директора Пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и серого экспорта нефтепродуктов. Так, совместно с Комитетом государственных доходов с начала года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объеме около 130 тыс. литров.

"Наряду с этим Агентством по финансовому мониторингу с начала года зарегистрировано 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объеме 6 тыс. тонн на сумму 1,6 млрд тенге. В ходе совещания также отмечено, что на уровне правительства имеются договоренности с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости", – говорится в пресс-релизе.

По итогам совещания первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РК опубликовало проект приказа о повышении цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. При этом для казахстанцев цены на моторное топливо останутся прежними. Почему правительство идет на такой шаг – выясняли эксперты. Подробнее можно прочитать здесь.

