Астролог назвала обладателей вечной молодости и красоты

По словам астролога Инги Слиж, есть люди, которые боятся каждой новой морщинки и стараются тщательно ее скрыть, а есть и такие, кому даже эти возрастные проявления к лицу. Эксперт перечислила обладателей вечной молодости и красоты, сообщает Zakon.kz.

В беседе с порталом FTimes.ru она назвала три знака зодиака, которые с годами только расцветают и становятся краше.

Раки

На третьем месте рейтинга вечно молодых и красивых расположились Раки, у которых есть природная привлекательность и грациозность.

Правда, в юности эти люди стесняются показать свои преимущества, преподнести себя в выгодном свете. Часто даже эти подростки уходят в себя и закрываются от всего и ото всех, обрастают сомнениями и комплексами. Годы кардинально меняют Раков. К 40 годам они достигают внутренней гармонии и буквально светятся изнутри. Их шарм и изящество не могут остаться незамеченными.

Кроме того, и спутники жизни Раков, как правило, гораздо моложе их самих.

Близнецы

Второе место по праву заняли Близнецы, которые взрослеют достаточно поздно.

Это инфантильные дети, которые остаются таковыми примерно до 30 лет. Однако в этом случае инфантильность не является недостатком, уверяет астролог, а наоборот, играет на руку Близнецам. С годами детская наивность и угловатость движений покидают Близнецов. И перед вами возникает элегантная и выдержанная особа, которая четко знает, в чем ее главные преимущества во внешности.

Всем вокруг остается только высоко оценить такой вкус Близнецов и их уникальное мастерство выглядеть гораздо моложе своих лет.

Дева

Первое место рейтинга досталось вечно молодым и красивым Девам.

В юном возрасте они предпочитают не выделяться из толпы, остаются серыми мышками, выбирают одежду, которая скрывает достоинства их фигуры. При этом выбор делается в пользу максимального комфорта. Зато с возрастом Дева заметно преображается, при этом ее вкус улучшается. Они в более зрелые годы приятно удивляют окружающих своей женственностью и привлекательностью.

Девы четко понимают, как сохранить свою молодость, красоту и свежесть.

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