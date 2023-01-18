Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале

В феврале 2023 года успешными в финансовом плане будут только предприимчивые и инициативные знаки зодиака. Кто станет любимчиком фортуны, рассказала астролог Ирина Павлюкова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием "Пятый канал" она ответила на вопрос, стоит ли в последний месяц зимы вкладываться в развитие бизнеса или, наоборот, продолжить копить сбережения. Также она рассказала, что обещают звезды в финансовом плане каждому знаку зодиака.

Общий финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023

Новый год 2023 по китайскому календарю наступит 4 февраля. В этот день Тигр передаст бразды правления Кролику, поэтому все знаки зодиака начнут ощущать на себе новые энергии.

"В финансовом плане для многих знаков начнется судьбоносное время, которое откроет перспективные возможности. Однако представителям некоторых знаков зодиака придется сильно потрудиться, чтобы достичь намеченных целей". Ирина Павлюкова

В феврале Меркурий, Венера и Марс будут находиться в директивном движении. Это означает, что турбулентности наблюдаться не будет. Прекрасное время для того, чтобы строить планы, ставить цели и к концу месяца начинать активные действия для достижения желаемого результата.

Овен

В последний месяц зимы звезды советуют Овнам обратить внимание на денежную сферу. Для одних это может быть смена работы, для других – активный поиск дополнительного дохода. Астролог рекомендует не бросать деньги на ветер, а с умом подходить к любого рода тратам.

Телец

Финансовое правило месяца гласит: "Чтобы много заработать, нужно много поработать". Однако представители этого знака зодиака будут исключением.

"Это не про вас в этом месяце. Напротив, вам необходимо накопить энергию, отдохнуть и с новыми силами устремиться к достижению финансовых результатов". Ирина Павлюкова

Близнецы

В феврале активным Близнецам предстоит расширить сознание. Звезды подсказывают, что если появилось чувство, что работа больше не приносит удовольствия, то стоит озадачиться поиском других путей заработка. Возможно, даже хобби может стать главным делом жизни.

Рак

Денежный гороскоп напоминает представителям этого знака зодиака популярную житейскую мудрость: "Хватит сидеть на месте и ждать у моря погоды".

"Ракам необходимо брать всю ответственность в свои руки и начинать активно действовать. Только так вы сможете достичь того, что хотите". Ирина Павлюкова

Старания в феврале окупятся к осени – именно тогда звезды сулят достижение намеченной финансовой цели.

Лев

Последний месяц зимы станет для Львов временем перемен. Конечно, может возникнуть страх возможной финансовой нестабильности. Поэтому в долгосрочной перспективе стоит обдумать то, к чему нужно стремиться в будущем. Представителям этого знака зодиака придется начать что-то новое и неизведанное, а результат не заставит себя долго ждать.

Дева

Для представителей этого знака зодиака февраль ознаменуется этапом неожиданных финансовых трат. Звезды предупреждают, что к сбережениям нужно относиться с умом. Не самый подходящий период, чтобы сорить деньгами. Лучше потратить силы на создание личной экономической "подушки безопасности".

Весы

Финансовый результат Весов будет напрямую зависеть от умения коммуницировать с другими людьми. Астролог рекомендует представителям этого знака зодиака быть максимально приветливыми и общительными. Неожиданно в феврале может поступить интересное деловое предложение.

Скорпион

В феврале представители знака могут смело пожинать плоды усердной работы, выполненной ранее.

"Что посеешь, то и пожнешь. Для Скорпионов пришло время собирать плоды и получать награду за свою деятельность". Ирина Павлюкова

Стрелец

В феврале Стрельцам необходимо максимально серьезно отнестись к рабочим моментам. От собранности представителей этого знака зодиака напрямую зависит их материальное благополучие. Стоит проявить осторожность и не вмешиваться в различные авантюры. Звезды советуют слушать свое сердце.

Козерог

Представителям стихии Земли в последние месяцы шли бонусы от Вселенной. Однако в феврале ситуация может кардинально измениться.

"Придется затянуть пояса и хорошенько потрудиться. Вам необходимо начать искать дополнительные пути заработка, это принесет финансовую стабильность". Ирина Павлюкова

Водолей

В феврале представителям этого знака необходимо соблюдать баланс отдыха и работы. В последнее время Водолеи редко позволяли себе по-настоящему расслабиться. Для хорошего денежного потока необходимо привести тело и мысли в порядок.

Рыбы

В конце зимы Рыб могут посещать различные мысли. Они будут сбивать представителей этого знака зодиака с нужного курса. Звезды рекомендуют не ориентироваться на мнение окружающих, не поддаваться чужому влиянию. Важно заглянуть в себя и расставить приоритеты, в том числе в финансовом плане.

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