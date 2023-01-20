Видео с поцелуем мужчин в лифте Астаны: заведено уголовное дело

Фото: пресс-служба МВД РК

Пользователи Казнета ранее активно распространяли видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор утверждал, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики. В полиции Астаны сообщили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации.

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