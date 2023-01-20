Видео с поцелуем мужчин в лифте Астаны: заведено уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД РК
Пользователи Казнета ранее активно распространяли видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор утверждал, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики. В полиции Астаны сообщили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации.
В пресс-службе столичного ведомства напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений, причиняющих существенный вред правам и законным интересам граждан.
"По ранее распространенной в соцсетях недостоверной информации касательно причастности сотрудников Министерства энергетики к инциденту в лифте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Пресс-служба ДП Астаны
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ