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Видео с поцелуем мужчин в лифте Астаны: заведено уголовное дело

Видео с поцелуем мужчин в лифте Астаны: заведено уголовное дело Фото: пресс-служба МВД РК
Пользователи Казнета ранее активно распространяли видео с целующимися мужчинами в лифте. Автор утверждал, что на кадрах присутствуют якобы сотрудники Министерства энергетики. В полиции Астаны сообщили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации.

В пресс-службе столичного ведомства напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений, причиняющих существенный вред правам и законным интересам граждан.

"По ранее распространенной в соцсетях недостоверной информации касательно причастности сотрудников Министерства энергетики к инциденту в лифте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Пресс-служба ДП Астаны

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