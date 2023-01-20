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Тасмагамбетов: Возможно участие ОДКБ в миротворческих операциях ООН

Тасмагамбетов: Возможно участие в миротворческих операциях ООН Фото: МО РК
В настоящее время прорабатывается возможность участия КМС ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира через "координирующее государство", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, "международное сообщество высоко оценило деятельность ОДКБ по различным направлениям в ее зоне ответственности".

Он напомнил, что в ходе председательства Армении в ОДКБ в прошлом году 21 ноября на заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности".

Так, указал Тасмагамбетов, в резолюции отмечены значительные усилия ОДКБ по укреплению системы региональной безопасности и стабильности, противодействию терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми. Эти усилия, как отметил генсек ОДКБ, содействуют реализации целей и принципов ООН.

В Telegram-канале ОДКБ генсек организации отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность участия КМС ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира через "координирующее государство".

Имангали Тасмагамбетов был назначен исполняющим обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности 23 ноября 2022 года.

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ОДКБ Тасмагамбетов Имангали
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