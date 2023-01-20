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Индонезия облегчила визовый режим для казахстанцев

Индонезия облегчила визовый режим для казахстанцев Фото: МИД РК
Казахстанцы смогут посещать Индонезию по "визам по прибытию", сообщает Zakon.kz.

Посольством Казахстана в Индонезии проработана возможность получения гражданами Казахстана, намеревающимися посетить Индонезию, т.н. "визы по прибытию", сообщает пресс-служба МИД РК.

Генеральным директоратом по миграции Министерства законов и прав человека Индонезии с 18 января 2023 года Казахстан включен в список стран, граждане которых вправе получать указанный тип виз.

"Визу по прибытию" можно оформить в аэропорту после прилета в Индонезию либо заблаговременно до вылета в Индонезию на сайте molina.imigrasi.go.id. В обоих случаях требуется иметь:

  • паспорт со сроком действия не менее 6-ти месяцев на момент пересечения границы;
  • обратный авиабилет либо авиабилет для вылета в третью страну;
  • сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции (как минимум двумя дозами), при этом вакцинация вторым компонентом должна быть произведена не менее чем за 14 суток до дня фактического пересечения границы. Данное требование распространяется на лиц, достигших 18-ти лет. Для лиц, не достигших 18-летнего возраста, наличие сертификата вакцинации не требуется.

Стоимость "визы по прибытию" составляет 500 тысяч индонезийских рупий (около 35 долларов США). При получении визы в аэропорту оплата визового сбора осуществляется на стойке "Bank Rakyat Indonesia" (можно оплатить как в долларах США, так и в индонезийских рупиях).

"Виза по прибытию" позволяет находиться в Индонезии в течение 30-ти суток с возможностью последующего однократного ее продления на аналогичный срок в отделении миграционной службы по месту пребывания.

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