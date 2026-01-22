Казахстанцам пообещали облегчить визовый режим с Францией

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 22 января 2026 года на заседании Сената прокомментировал возможность облегчения визового режима с Францией, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, подписанное ранее соглашение о реадмиссии лиц поможет процессу облегчения режима.

"Такого рода соглашения будут содействовать тому, чтобы соглашение о безвизовом режиме и соглашение о реадмиссии лиц содействовали их ускоренному подписанию. Франция – не первая страна, с которой мы подписываем такие документы на двусторонней основе. А любой процесс на двусторонней основе будет содействовать развитию процессов на многосторонней основе", – сказал Бакаев.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении уже начата.

"Что касается вопроса об облегчении визового режима для граждан Казахстана, процедура началась. В следующем месяце состоится второй раунд переговоров. Наша работа с ЕС делится на две группы: первая занимается соглашением о реадмиссии, а вторая группа занимается облегчением визового режима", – добавил Бакаев.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и правительством Франции о реадмиссии лиц.