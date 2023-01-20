Американская поп-звезда нулевых Бритни Спирс сменила имя. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она написала, что теперь ее зовут Ривер Ред (River Red). Также 41-летняя певица изменила имя в шапке профиля.

В переводе с английского River Red означает "Красная река". Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса, под которой оставила загадочное сообщение.

Я нашла свой шар... Не недооценивайте силу чистоты! Я вижу насквозь... Она содержит жидкость, и она влажная... Она игривая и имеет массу!!! Я сменила имя на Ривер Ред!!! <...> Теперь мне надо найти вилку!!! — написала она.

Некоторые американские СМИ предполагают, что новое имя певицы связано с ее бывшим бойфрендом Джастином Тимберлейком. В 2002 году он записал песню Cry Me a River после пятилетних отношений с Бритни Спирс.



Кроме того, накануне Бритни поделилась с поклонниками архивным видео с Джастином, где они играли в баскетбол. Кадры поп-исполнительница прокомментировала так: "Когда мы вместе кидали мячи в кольца… вот тогда и происходили чудеса".

Отметим, что еще в сентябре 2022 года Спирс заявляла, что хотела бы сменить имя. Правда, тогда она планировала сменить Бритни на Бруклин. Чем было обосновано такое решение - неизвестно.

Ранее папарацци засняли неадекватное поведение Спирс в ресторане Лос-Анджелеса, куда она отправилась вместе с мужем Сэмом Асгари. Исполнительница говорила на выдуманном языке и грубила окружающим. Певица, комментируя свое поведение, сообщила, что была пьяна и походила на Шрека. После того как кадры инцидента в ресторане попали в Сеть, Спирс опубликовала в соцсети сторис, где танцует и показывает средний палец.