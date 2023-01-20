Снуп Догг, Шаде и Глория Эстефан войдут в Зал славы авторов песен

Объявлены имена музыкантов, которые будут введены в Зал славы авторов песен в 2023 году. Среди удостоившихся чести вокалистка соул-группы Sade Шаде Аду, Снуп Догг, певица Глория Эстефан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония награждения состоится 15 июня. Также в Зал славы будут включены создатель жанра "нью-джек-свинг" Тедди Райли, композитор Глен Баллард, сотрудничавший с Майклом Джексоном и Аланис Мориссетт. А также соавтор Тейлор Свифт Лиз Роуз и лидер Electric Light Orchestra Джефф Линн.

Отмечается, что представитель стиля хип-хоп попадает в список каждый год, начиная с 2017 года. Первым был Jay-Z, за которым последовали Джермен Дюпри, Мисси Эллиотт, Чад Хьюго и наконец, Фаррелл Уильямс. В 2020 и 2021 годах церемония не проводилась из-за пандемиии коронавируса.

Зал славы авторов песен был создан в 1969 году поэтом-песенником и композитором Джонни Мерсером и издателями Эйбом Ольманом и Хауви Ричмондом. Целью организации стало увековечение выдающихся композиторов и авторов текстов популярных песен и сохранение их наследия для последующих поколений.

Как правило, в Зал славы авторов песен избираются музыканты, чьи композиции популярны во всем мире и признаны Национальной академией популярной музыки. Всего в зал славы включены имена примерно 500 исполнителей, среди которых есть и музыкальные коллективы, например, британская группа "Queen" и американские "Crosby, Stills & Nash" и "Bon Jovi".