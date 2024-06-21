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Баян Алагузова поделилась радостной новостью, связанной со Снуп Доггом

Баян Алагузова поделилась радостной новостью, связанной со Снуп Доггом , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 18:36 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 21 июня объявила о дате выхода клипа группы КешYOU с американским рэпером Снуп Доггом, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. 

"Премьера клипа состоится 26 июля! Команда Снупа была очарована красотой наших девочек, и их костюмов, а сам Снуп поинтересовался, кто дизайнер?" – написала Баян Алагузова под постом. 

Также продюсер опубликовала видео, на котором КешYOU в национальных костюмах выступают на концерте с американским рэпером. 

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак. 

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