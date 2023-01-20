Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала "бронзу" в Лейк-Плэсиде

Фото: pixabay

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала бронзовую медаль в эстафете 3x5 км на Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде, сообщает Zakon.kz.

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