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Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала "бронзу" в Лейк-Плэсиде

Женская сборная Казахстана завоевала бронзу в Лейк-Плэсиде Фото: pixabay
Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала бронзовую медаль в эстафете 3x5 км на Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде, сообщает Zakon.kz.

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За сборную Казахстана выступили Айша Ракишева, Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, передает тelegram-канал Спорт Шредингера.

"Золото" завоевала сборная Финляндии, а "серебро" – Норвегии.

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