Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала "бронзу" в Лейк-Плэсиде
Фото: pixabay
Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала бронзовую медаль в эстафете 3x5 км на Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде, сообщает Zakon.kz.
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За сборную Казахстана выступили Айша Ракишева, Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина, передает тelegram-канал Спорт Шредингера.
"Золото" завоевала сборная Финляндии, а "серебро" – Норвегии.
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