Женская сборная Казахстана по биатлону завоевала "бронзу" Азиады

Женская сборная Казахстана по биатлону завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Харбине в эстафете 4х6 км, сообщает Zakon.kz.

В составе команды выступили Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова и Елизавета Белецкая.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Главными соперниками стали команды Китая и Южной Кореи, которые в этот раз оказались чуть быстрее. Но наши девушки боролись до конца и принесли Казахстану еще одну медаль.

Ранее сообщалось, что крупную победу одержала женская сборная Казахстана по керлингу на Азиаде-2025.