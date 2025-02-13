Женская сборная Казахстана по биатлону завоевала "бронзу" Азиады
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Женская сборная Казахстана по биатлону завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Харбине в эстафете 4х6 км, сообщает Zakon.kz.
В составе команды выступили Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова и Елизавета Белецкая.
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Главными соперниками стали команды Китая и Южной Кореи, которые в этот раз оказались чуть быстрее. Но наши девушки боролись до конца и принесли Казахстану еще одну медаль.
Ранее сообщалось, что крупную победу одержала женская сборная Казахстана по керлингу на Азиаде-2025.
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