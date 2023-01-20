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Самый титулованный футболист в истории арестован по подозрению в сексуальном насилии

Самый титулованный футболист в истории арестован по подозрению в сексуальном насилии Фото: Instagram/danialves
Бразильский футболист, трехкратный чемпион Лиги чемпионов Дани Алвес задержан в Барселоне по обвинению в сексуальном насилии, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Daily Mail, 39-летнего Алвеса доставили в суд в Барселоне для допроса. Представитель каталонской полиции заявил, что "арестован мужчина, обвиняемый в непристойном нападении в ночном клубе Барселоны в конце прошлого года". Он отказался раскрыть детали дела, отметив, что суду предстоит выбрать меру пресечения в отношении задержанного.

Теперь бразильский футболист должен предстать перед судом. Его дата не уточняется.

Футболист отвергает все обвинения. Он подтвердил, что был в клубе, но утверждает, что никого не домогался.

"Я танцевал и хорошо проводил время, не вторгаясь ни в чье пространство. Я не знаю, кто эта леди… Как я мог так поступить с женщиной? Нет", — заявил Алвес.

В ближайшее время суд определит меру пресечения спортсмену.

Дани Алвес выступает за мексиканскую команду "Пумас". Ранее футболист играл в составе "Барселоны". Он провел за сине-гранатовых 15 матчей в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Дани – трехкратный победитель Лиги чемпионов.

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