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Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес осужден за сексуальное насилие

Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес осужден за сексуальное насилие Фото: Instagram/danialves
Верховный суд Каталонии вынес приговор бразильскому футболисту Дани Алвесу в связи с делом о сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе в Барселоне в 2022 году.

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Как пишет Marca, по решению суда, Алвес признан виновным и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Кроме того, ему было вынесено решение выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

Это решение вызвало широкий общественный резонанс, подчеркивая серьезность сексуального насилия и необходимость его решительного пресечения. После приговора Алвесу предстоит отбывать свой срок в исправительной колонии, соответствуя закону и справедливости.

Ранее сообщалось, что экс-игрок каталонского клуба с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании, которое было совершено в одном из ночных клубов Барселоны. Два месяца назад закончилось расследование этого инцидента. Прокуроры запросили для футболиста девять лет лишения свободы. Судебное разбирательство началось 5 февраля и завершилось два дня спустя. Адвокаты бразильца просили освободить своего клиента из тюрьмы до вынесения приговора. На суде выступили медицинские эксперты, которые заявили, что следов сильных травм на теле пострадавшей не обнаружили. Сам футболист не считает себя виновным и отказался от права на последнее слово.

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