Российскому фигуристу Роману Костомарову не становится лучше

Состояние 45-летнего спортсмена Романа Костомарова остается тяжелым. Врачи борются за его жизнь, передает Zakon.kz

Как сообщает "СтарХит", спортсмена отключили от аппарата насыщения крови кислородом (ЭКМО), однако говорить о выздоровлении рано - Костомаров по-прежнему остается на ИВЛ.



Источник из больницы передал, что прошедшая ночь была трудной - к звездному пациенту несколько раз вызвали реаниматологов.

"ЭКМО - это последняя инстанция. Подключаем к нему тогда, когда поражение легких очень большое и аппарат ИВЛ не справляется. То, что его подключили к ИВЛ говорит об улучшениях. Роман получает большое количество антибиотиков, миорелаксанты, вазопрессоры для повышения кровяного давления и устранения спазмов мускулатуры. Сейчас по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы". источник из больницы

Как сообщалось ранее, спортсмен попал в больницу 10 января - накануне он почувствовал себя неважно и решил сам отправиться в клинику. Ночью ему стало плохо, после чего Костомарова сразу же поместили в реанимацию из-за ухудшения состояния. На данный момент известно: у него развилась пневмония и сепсис.